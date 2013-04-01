Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за праздничного фейерверка

Переправы будут недоступны для автомобилей два дня в 2016 году. Также из-за салюта поменяют свои маршруты ряд автобусов, троллейбусов и трамваев.

В связи с новогодними праздниками в городе начинаются увеселительные шоу для петербуржцев. Вот только шоу помешают некоторым автомобилистам. Особенно тем, кто ездит по Троицкому и Дворцовому мостам.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщает, что две переправы будут закрыты 26 и 30 декабря. В понедельник, 26 декабря, проехать по мостам нельзя будет с 21.30 до окончания движения. Точно также движение перекроют в предпоследний день года.

В связи с перекрытием мостов некоторые маршруты общественного транспорта также изменятся. Осторожно следует быть с автобусами 7, 10, 24, 46, 49 и 191 маршрутов, троллейбусами 1, 7, 10 и 11, а также с трамваем 3. Как именно поменяется направление движение транспорта можно посмотреть на сайте.

Ранее мы сообщали, что новогоднее световое шоу ограничит движение в центре Петербурга. Из-за светового шоу движение будут перекрывать на улицах по обоим берегам Невы.

Видео: Youtube / Ivanova Natalya