Биржевой и Троицкий мосты оснастили QR-кодами с аудиогидами

Мостотрест оснастил специальными штрих-кодами Биржевой и Троицкий мосты. Просканировав их, люди могут узнать об истории переправ.

Два моста в центре города получили QR-коды, которые скрывают за собой аудиогиды. Как уточняют в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на павильонах Биржевого и Троицкого мостов разместили наклейки с QR-кодами. Отсканировав их смартфоном, туристы получат аудиодорожки, которые рассказывают об истории переправ. Лекции записаны на трех языках: русском, китайском и английском.

Первым такой код получил Дворцовый мост в год своего столетия. Эта переправа считается визитной карточкой Северной столицы. Аудиогиды записаны для пяти мостов. В скором времени наклейки с QR-кодами появятся на Благовещенском и Большеохтинском мостах.

Видео: Youtube / Yura Shishmarev