Трогательное видео из Ставрополья: Спасение собаки в затопленном селе попало на видео

В сети появилось видео из затопленного после обильных дождей села Левокумка на Ставрополье

На Ставрополье из-за сильных паводков введен режим ЧС Федерального уровня. В настоящий момент затоплено более 400 домов. Уровень воды в реке Кума продолжает подниматься. На месте разлива работают спасатели, работники экстренных служб, отряды Национальной гвардии, казаки и добровольцы.

В селе Левокумка целый район оказался под водой. На опубликованных кадрах видео мужчины вытягивают на веревке резиновую лодку со спасателями. На руках у одного из них перепуганная собака. Один из мужчин отмечает, что собаки умнее людей - от помощи не отказываются.

Автор видео отмечает, что местные джиперы активно принимают участие в спасательных операциях на добровольной основе. На своих мощных и проходимых автомобилях мужчины вывозят людей, попавших в беду, из затопленных территорий и активно сотрудничают с МЧС.

Видео: Instagram/antonaksjonov