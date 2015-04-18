Красноярские сироты и участники шоу "Голос. Дети" снялись в музыкальном клипе

Трогательный клип о детях-сиротах снял благотворительный фонд

В Красноярске был снят клип на песню о детях из детских домов благотворительным фондом «Счастливые дети». Как сообщают представители фонда, текст и музыку к песне написали специально для создания клипа. В видеоролике снялись 18 детей, которые являются воспитанниками детских домов. Также на видео — семья Алексея и Екатерины Михайловых, которые удочерили трех девочек из детдома.

На создание клипа было собрано больше 100 тыс. руб. Клип снимался в течение трех месяцев. Съемки проходили в Красноярске и в Москве.

«Для ребят время съемок стало ярким и запоминающимся периодом в жизни», — делятся представители фонда.

Идея записать песню возникла весной 2016 года. Автором песни стал московский рэпер Антон Пухов. Творческую команду пополнили участие участники шоу «Голос. Дети» — Кирилл Скрипник и Любовь Толкунова, а также хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Юлия Коробейникова и команда «Эвольверс», которые отвечали за танцевальную составляющую в клипе.

По словам представителей фонда «Счастливые дети», этим клипом они хотели обратить внимание общественности на детей-сирот. За 3 года, благодаря фонду, новых родителей нашли 162 ребенка.

Видео:

YouTube: "Счастливые дети"