В воскресенье трофи-рейд "Ладога" ограничит движение на Вознесенском проспекте

4 июня в Петербурге стартует трофи-рейд "Ладога". Из-за мероприятия на несколько часов перекроют движение в центре города.

В воскресенье, 4 июня, автомобилистов ждет очередной сюрприз в виде перекрытой дороги. В центре Северной столицы стартует двадцать первый трофи-рейд "Ладога". Поэтому на несколько часов перекроют движение по центральным улицам, предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Организаторы перекроют движение вдоль дома 1 на Вознесенском проспекте. Также будет закрыт Адмиралтейский проспект от Вознесенского до Исаакиевской площади. Ограничения начнутся с шести утра и продлятся до четырех часов дня.

На этой неделе водители как никогда часто жалуются на перекрытые улицы. В четверга в городе проходит Петербургской международный экономический форум. Из-за кортежей ПМЭФ часто закрывают КАД в районе Пулковского шоссе. Накануне там собралась многокилометровая пробка. А сегодня утром Piter.tv сообщал, что КАД снова перекрывали из-за кортежей ПМЭФ.

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