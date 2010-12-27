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Три женщины напали с ножом на сотрудницу детсада в Лондоне
Сегодня, 1:41
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Sheker
136

Три женщины напали с ножом на сотрудницу детсада в Лондоне

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В Лондоне женщины попытались зарезать работницу детсада

   Три женщины ранили ножом и избили сотрудницу детского сада в Лондоне и скрылись с места преступления. Нападение произошло на улице в районе Хермон-Хилл. 

По словам очевидцев, они повалили ее на землю и стали пинать ногами. Одна из них ножом порезала руку потерпевшей. При этом они выкрикивали фразы, в которых упоминался Аллах. Инцидент при этом не рассматривается как связанный с терроризмом.

Женщина с ранениями была госпитализирована. Врачи оказали ей помощь, теперь ничего ее жизни не угрожает. Нападавших сейчас разыскивает полиция, задержаний пока не производилось.

 

 

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Категории: Лента новостей

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