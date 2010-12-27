В Петербурге уничтожили 3 тонны овощей из Польши и Турции

Рейд Россельхознадзора по продуктовым складам на Софийской улице закончился уничтожением импортных продуктов.

В Петербурге снова уничтожают еду. На этот раз чиновники Россельхознадзора уничтожили 2 тонны овощей из Польши, а также тонну овощей из Турции. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным СМИ, "казнь продуктов" произошла после планового рейда по овощным складам на Софийской улице. Сначала эксперты отыскали здесь 2 тонны яблок и пекинской капусты из Польши: судя по всему, они нелегально попали в Северную столицу. Ведь восточноевропейская страна входит в группу государств, на которые распространяется продуктовое эмбарго. А позже на соседнем складе обнаружилась тонна томатов из Турции. Специалисты установили, что овощи заражены личинками насекомых и не имеют необходимой документации.

В итоге и турецкие, и польские овощи ждала одна и та же судьба. Сотрудники Россельхознадзора отправили их на один из полигонов под Петербургом. Там овощи уничтожили и предали земле. Отметим, что подобные акции регулярно вызывают раздражение у петербуржцев. Многие горожане пишут в социальных сетях о том, что им кажется кощунством уничтожение дорогостоящей еды в городе, пережившем блокаду.

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