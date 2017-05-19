Видео из Приамурья: три медведя вышли на прогулку по трассе

Движение автомобилистов парализовали хищники, разгуливающие по дороге в Тындинском районе.

На днях в сети появилась любопытная запись: три медведя решили прогуляться по приамурской трассе. Судя по всему, инцидент произошел на "Лене" в Тындинском районе. Данное происшествия на некоторое время парализовало движение автомобилистов, однако нетерпеливые водители прогнали косолапых в лес с помощью клаксона. Кроме того, им удалось запечатлеть медведей на видео, которое за сутки оценили уже несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как три медведя сначала стояли на обочине дороги, а потом, испугавшись сигнала водителей, скрылись в чаще. По всей видимости, они пересекали трассу, разделившую лес пополам.

В начале мая мы сообщали, что в сети появилось забавное видео из Башкирии: медведь выбежал на дорогу. Инцидент произошел на трассе "Уфа – Белорецк" возле села Инзер. Удивленные автомобилисты успели заснять прогулку косолапого.

Видео: Youtube, Газета БАМ