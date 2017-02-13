Тройное ДТП в Мурманске попало на видео

В сети появились кадры массовой аварии на Восточной дороге. В ДТП пострадали 2 человека.

Сегодня утром, 13 февраля, в Мурманске три автомобиля не поделили дорогу. На спуске в районе Рогозерской улицы напротив дома №64 по Карла Маркса столкнулись несколько легковушек. Инцидент произошел около 08:35. На кадрах можно заметить, что две машины протаранили друг друга лоб в лоб. От удара капот одного из автомобилей буквально смяло. У второй иномарке отскочила крышка. Третий участник аварии въехал в бок одной из легковушек.

Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи, сотрудники дорожной полиции и МЧС. Известно, что пострадали два человека. В срочном порядке им оказали медицинскую помощь. В данным момент об их состоянии не сообщается. По какой причине произошла авария, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе фура протаранила большегру. Авария попала на видео.

Видео: youtube, Vecherny Murmansk