Тревожная новость: в Петербурге выросла смертность от рака

Федеральная служба статистики опубликовала данные по смертности в Петербурге за январь 2017 года.

В январе 2017 году в Петербурге незначительно снизился общий уровень смертности, однако выросло число случаев смерти по причинам онкологических заболеваний. Об этом отчиталось медицинское управление Федеральной службы государственной статистики. По данным ведомства, в первом месяце 2017-го петербуржцы, действительно, умирали несколько реже. Так, за 31 день января этого года из жизни ушло 6033 человека: в прошлом году этот же период унес жизни 6075 горожан. Впрочем, разницу в 42 смерти вряд ли можно назвать значительной и системно важной.

Экспертов встревожил факт роста смертности от онкологических заболеваний. В январе 2017 года от рака умерли 1209 петербуржцев, что на 50 человек больше по сравнению с прошлым годом. Пока что эксперты не могут объяснить эту печальную тенденцию. В сообщении статистиков в очередной раз уточняется, что главной причиной смертности в Северной столице остаются заболевания сердца и кровеносной системы. От кардиологических проблем из жизни уходит каждый второй петербуржец.

Ранее канал Piter.TV писал о том, что в Петербурге стали меньше жениться, но больше рожать.