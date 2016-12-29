В Петербурге мальчик разбил голову во время веселья на горке

10-летний ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на санках с горки поселке Дудергоф.

Несчастный случай произошел на горке произошел в Красносельском районе Петербурга. В воскресенье, 15 января, 10-летний мальчик проводил время, катаясь на санках с высоты. Но во время веселья что-то пошло не так и ребенок упал. Инцидент произошел на Театральной улице.

В результате трагедии мальчик получил черепно-мозговую травму и сейчас находится на лечении, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Врачи оценили его состояние как тяжелое. Подробности инцидента выясняются.

Ранее мы сообщали, что мать из Воронежа налила в бутылочку трехмесячному сыну уксусную кислоту. Младенца доставили в больницу с сильным химическим ожогом. Против невнимательной женщины возбудили уголовное дело. 24-летнюю девушку задержали. Есть версия, что опасное вещество в бутылочке у малыша могло оказаться не случайно. Женщину собираются допрашивать правоохранители.