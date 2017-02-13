Трейлер откровенной драмы «Роковое искушение» появился в интернете

На просторах сайта Youtube все желающие могут посмотреть на первые кадры к фильму Софии Копполы «Роковое искушение».

«Роковое искушение» будет представлять собой ремейк фильма Дона Сигела «Обманутый», ставшего классикой. В оригинальном фильме 1971 года главные роли исполняли Клинт Иствуд и Джеральдин Пейдж. В новой же картине снялись такие известные современные актёры, как: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

Сюжет обоих фильмов основывается на новелле «A Painted Devil» авторства Томаса Куллинана. Во время Гражданской войны в США 1863 года, раненого солдата Джона МакБёрни спасает от смерти двадцатилетняя Эми, студентка школы-интерната для юных девиц в Луизиане. По мере выздоровления солдата, обитатели школы-интерната (все из которых, к слову сказать, являются женщинами) начинают проявлять некоторый интерес к спасённому ими мужчине. По мере этого, обстановка в доме становится всё более и более напряжённой.

Согласно последней информации, фильм «Роковое искушение» выйдет в российский прокат 27 июля 2017 года.

Видео: официальный трейлер

Анастасия Шишикина