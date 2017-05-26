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Трейлер мультфильма «Бэтмен и Харли Квинн» появился в Сети

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Вышел трейлер мультфильма «Бэтмен и Харли Квинн»

 В сети появился трейлер предстоящего анимационного фильма «Бэтмен и Харли Квинн». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.Картина выйдет на экраны в 2017 году. 

Лента на этот раз не полнометражная, а мультипликационная - причем нарисованная в духе классических сериалов про Темного Рыцаря 90-х годов. По сюжету Бэтмен должен будет объединиться со своим врагом — Харли Квинн — для спасения Готэма от Зеленого Плюща. Роли озвучат Мелисса Рауш, Пэйджет Брюстер, Джон Ди Маджио и Кевин Майкл Ричардсон.

 

 

 

 

Видео:
YouTube: teysa07

Теги:
Категории: Лента новостей Культура

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