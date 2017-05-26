Трейлер мультфильма «Бэтмен и Харли Квинн» появился в Сети

Вышел трейлер мультфильма «Бэтмен и Харли Квинн»

В сети появился трейлер предстоящего анимационного фильма «Бэтмен и Харли Квинн». Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.Картина выйдет на экраны в 2017 году.

Лента на этот раз не полнометражная, а мультипликационная - причем нарисованная в духе классических сериалов про Темного Рыцаря 90-х годов. По сюжету Бэтмен должен будет объединиться со своим врагом — Харли Квинн — для спасения Готэма от Зеленого Плюща. Роли озвучат Мелисса Рауш, Пэйджет Брюстер, Джон Ди Маджио и Кевин Майкл Ричардсон.

Видео:

YouTube: teysa07