Трехлетняя девочка упала в лестничный пролет на Пушкинской улице

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

В Петербурге врачи сражаются за здоровье трехлетней девочки, которая упала в лестничный пролет. Ветхие перила подломились под небольшим весом маленького ребенка, девочка упала и пролетела целый этаж. Произошло это накануне вечером в парадной дома №16 по Пушкинской улице.

Пока мама ребенка открывала дверь квартиры, расположенной на 5 этаже, ее дочка прислонилась к ограждению перил.

Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Девочку привезли с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом лобной кости, гематомами мягких тканей лица. Состояние ребенка тяжелое.

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