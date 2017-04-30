Напившийся тормозной жидкости малыш находится в тяжелом состоянии

Двухлетний мальчик случайно выпил тормозную жидкость. Маленького пациента поместили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В субботу, 29 апреля, в Детскую больницу №5 поступил двухлетний пациент. Врачи определили у ребенка острое отравление химическим веществом. Как рассказали родители малыша, по их недосмотру ребенок добрался до тормозной жидкости, которую и поспешил испробовать.

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Они делают все возможное для помощи малышу.

Мальчика привезли в больницу из квартиры на улице Коллонтай. Инцидентом уже заинтересовалась служба по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы начали проверку. Устанавливаются подробности инцидента.