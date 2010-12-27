Транспортную развязку Обводного канала и Обуховской Обороны достроят за 1.5 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на окончательное выполнение работ по строительству крупной дорожной развязки в Петербурге.

До конца марта Санкт-Петербург узнает имя генерального подрядчика, который возьмется достроить транспортную развязку на пересечении проспекта Обуховской обороны и Обводного канала. Соответствующий конкурс был объявлен сегодня, 2 марта, при участии комитета по развитию транспортной инфраструктуры и Дирекции транспортного строительства. Государство предлагает строительным компаниям потратить на проведение работ около 1.5 млрд рублей. Причем все работы рекомендуется выполнить максимально оперативно.

Напомним, что до этого компания "Метрострой" успела построить 70% сложной развязки, однако контракт с подрядчиком был разорван. Проезд по южному берегу канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны так и не был доведен до ума. Новому подрядчику придется завершить возведение стенки набережной Обводного канала, построить эстакаду, провести инженерные коммуникации и сети в районе стройки, выполнить работы по благоустройству прилегающей территории. Итоги конкурса будут подведены в конце текущего месяца.