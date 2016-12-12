Трансгендер из Лондона собрал деньги на смену пола в Интернете

Краудфандинг помог парню из Великобритании сменить пол и сделать еще несколько пластических операций.

Раньше краудфандинг помогал независимым режиссерам снимать кино, а инвалидам закупать дорогостоящее оборудование. Теперь же на Западе общественность помогает людям с "особой половой идентичностью" делать операции по смене пола. Так, 33-летний мужчина из Лондона собрал в Сети 150 000 фунтов на то, чтобы превратиться в женщину. Теперь его зовут Ловисса Джай, и она надеется, что поклонники и в дальнейшем будут помогать ей осваивать прелести современной пластической хирургии.

Как пишут PinkNews, Джай еще в детстве чувствовал себя особым. Вместо игры в машинки и монстров, он наряжался в розовые платья, а в школе предпочитал играть с девочками. Впрочем, родители и друзья быстро приняли будущего трансгендера таким, каким он есть. Вот только оплатить дорогостоящие процедуры по смене пола целиком бедная семья Джая не могла. Да, формально она поменяла пол и стала женщиной по паспорту, но внешность оставалась прежней: для создания женского образа нужны были десятки операций.

Тут-то на помощь и пришел Интернет. Герой публикации разместил объявления с просьбой помочь ему сразу на нескольких сайтах. Кроме того, он стал высылать свои "горячие" фото за деньги в ЛГБТ-чатах и на специальных форумах. Число фанатов Ловиссы Джай быстро увеличилось и всего за несколько месяцев поклонники переслали "кумиру" 150 000 фунтов. Этого хватило и на поход к пластическим хирургам, и на дорогую косметику с одеждой. Теперь трансгендер задумывается о том, как интернет-доход может помочь ей в будущем. Ведь формально высокая цель уже была достигнута, и выманивать деньги в дальнейшем за интимные фото "просто так" - будет менее престижным бизнесом.

Фото: Facebook.com