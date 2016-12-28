Трамвай сошел с рельсов у Финляндского вокзала: движение встало на час

Из-за аварии с трамваем движение было закрыто на час. В полном объему движение на участке дороги вернули только ближе к часу дня.

Днем в среду, 28 декабря, в Петербурге произошел дорожный из-за трамвая. Вагон общественного транспорта сошел с рельсов на площади около Финляндского вокзала. ДТП произошло в районе полудня. Пострадал трамвай 23-его маршрута.

Из-за аварии все маршруты, движущиеся через этот участок, задержались на час. Автомобилям тоже трудно было двигаться в месте аварии.

В Горэлектротрансе рассказали, что в полном объеме движение на площади восстановили в часу дня.

Но это была не единственная авария с трамваем в городе. На Лиговском легковушка не заметила вагон и протаранила его. ЧП произошло около перекрестка с рязанским переулком. НА время там собиралась небольшая пробка из автобусов и трамваев.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / panoptik1