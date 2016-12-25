Трамвай разорвало напополам на проспекте Просвещения

Сегодня, 19 февраля на перекрёстке проспекта Просвещения и проспекта Культуры произошла масштабная поломка трамвая

Впервые об этом сообщили свидетели в социальной сети во "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург". Как сообщили пользователи "Вконтакте, трамвай в прямом смысле разорвало пополам таким образом, что вторая половина общественного транспорта накренилась.

На место аварии вскоре приехала ремонтная бригада, которая сразу же приступила к устранению аварии. Сообщений о пострадавших в ДТП не поступало. Движение трамваев на участке аварии временно ограничено.



Видео: Piter.TV

Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург