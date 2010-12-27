Трамваи на Савушкина перевезли в два раза больше пассажиров из-за матча Кубка конфедераций

Трамваи перевезли в два раза больше пассажиров в субботу, 17 июня, когда проходил первый матч Кубка конфедераций ФИФА.

В связи с проведением первого матча Кубка конфедераций ФИФА 2017 были усилены трамвайные маршруты 19 и 48. Как сообщает Горэлектротранс также был запущен дополнительный маршрут 48А. Все эти трамваи связывали станции "Старая деревня" и "Черная речка" с Яхтенной улицей.

На линии вышли 20 низкопольных трехсекционных трамваев повышенной вместимости. Каждый такой вагон способен вместить до трехсот человек. Во время вечернего развоза болельщиков со стадиона трамваи ездили с интервалами в 3-4 минуты. До "Черной речки" от Яхненной пассажиров довозили за 20 минут, а до "Старой Деревни" - 10 минут.

Всего за субботу, 17 июня, трамваи перевезли в два раза больше пассажиров. Водители и кондукторы работали в новой парадной форме.