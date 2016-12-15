В воскресенье для трамваев и троллейбусов закроют движение в центре Петербурга

Из-за международного марафона "Белые ночи" в воскресенье утром закроют трамвайное и троллейбусное движение в центре Петербурга.

В воскресенье, 9 июля, с утра в центре города не будут ездить трамваи и троллейбусы. Движение для общественного транспорта закроют из-за международного марафона "Белые ночи". С восьми утра до полудня будут закрыты Дворцовый проезд, проспекты Добролюбова, Невский, Адмиралтейский, Каменноостровский, Суворовскому, Большой проспект Петроградки; Биржевая, Троицкая площади и площадь Восстания; набережные Университетская, Песочная и Фонтанки; а также Мало- Калинкин мост.

Изменятся маршруты следующих трамваев:

№3: с 09:20 до 12:00 - площади Тургенева по действующей трассе до Сенной площади;

№6А: с 08:20 до 09:30 - проспекта Добролюбова по действующей трассе до улицы Чапаева, далее по ней, улице Котовского до Трамвайного парка № 3;

№16: с 09:20 до 12:10 - от Карбюраторного завода по действующей трассе до улицы Марата;

№40: с 08:20 до 10:10 - от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому, Лесному проспектам, улице Академика Лебедева до площади Ленина;

№41: с 09:20 до 12:00 - от завода“Северная верфь” по действующей трассе до Оборонной улицы.

У троллейбусов изменятся следующие маршруты:

№1: с 08:00 до 14:00 - от Хасанской улицы по действующей трассе до проспекта Бакунина;

№3: с 09:35 до 12:30 - от улицы Маршала Тухачевского по действующей трассе до Кирочной улицы, далее по ней, Суворовскому проспекту до Тульской улицы;

№ 5: с 08:00 до 12:35 - от Таллинской улицы по Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту, проспекту Бакунина (обратно: по Полтавской улице), Мытнинской, 8-й Советской улицам до Новгородская улицы;

№7: с 08:00 до 14:00 - от Таллинской улицы по Новочеркасскому проспекту, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Кирочной, Потемкинской улицам, улице Чайковского до Литейного проспекта (обратно: по Литейному проспекту и Кирочной улице);

№8: с 09:35 до 12:30 - от Троллейбусного парка № 2 по действующей трассе до Кирочной улицы, далее по ней, Суворовскому проспекту до Тульской улицы;

№10: с 08:00 до 14:00 - от улицы Кораблестроителей по действующей трассе до площади Морской Славы;

№11: с 08:00 до 14:00 - от улицы. Кораблестроителей по действующей трассе до площади Морской Славы;

№15: с 09:35 до 12:30 - от Сызранской улицы по улице Решетникова, Московскому проспекту до площади Московские Ворота, далее по Московскому проспекту и действующей трассе до улицы Костюшко;

№17: с 08:00 до 12:25 - от Сызранской улицы по улице Решетникова, Московскому проспекту до площади Московские Ворота, далее по Московскому проспекту и действующей трассе до улицы Костюшко (обратно: без пл. Московские Ворота);

№ 22: с 08:00 до 12:35 - от Хасанская улицы по действующей трассе до проспекта Бакунина;

№ 31: с 08:15 до 11:10 - от Северного проспекта по действующей трассе до Съезжинской улицы.