Трамп заявил о работе США над вторым перемирием в Сирии

Американский лидер обсудил ситуацию в арабской республике со своим французским коллегой

13 июля в Париже президент США Дональд Трамп встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. На встрече обсуждались украинский и сирийский кризисы, а также Парижское соглашение по климату.

Говоря о ситуации в Сирии, американский лидер заметил, что договоренность о прекращении огня на юго-востоке арабской республики, достигнутая на его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, «выполняется уже пять дней». Перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в действие с 9 июля. Оно, как сообщают наблюдатели, выполняется без провокаций и нарушений.



Напомним, договоренность о перемирии на юго-западе Сирии была достигнута во время личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге.

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Instagram: realdonaldtrump