Трамп заявил, что находится «в осаде»

Дональд Трамп бросил вызов своим противникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время находится "в осаде" вместе со своими сторонниками. Политик пригрозил своим обидчикам и заявил, что просто так сдаваться не будет. Об этом американский лидер рассказал, выступая перед сторонниками в столице Соединенных Штатов.

"Мы выйдем из осады, и после этого станем сильнее и лучше, чем когда-либо до этого. Мы умеем сражаться и никогда не сдадимся, и в конце концов победим", — заявил лидер США.

Стоит отметить, что речь Трампа по времени совпала с показаниями бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми, который отвечал на вопросы специального комитета по разведке сената Конгресса США. Коми заявил, что Трамп не давал указаний по прекращению расследования «вмешательства России» в выборы президента США, однако уволил его именно из-за этого расследования.

Фото:

Instagram: realdonaldtrump

