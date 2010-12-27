Трамп призвал Россию прекратить поддержку Асада

Президент США высказался на тему «российской агрессии» и необходимости разрыва союза РФ с Сирией и Ираном

В рамках визита в Польшу Дональд Трамп провел встречу с президентом Анджеем Дудой, на которой обсуждалось «дестабилизирующее поведение России». Дональд Трамп заявил, что Россия должна прекратить поддерживать «враждебные режимы» и присоединиться к «сообществу ответственных наций». В ходе выступления Трамп призвал Кремль присоединиться к американскому фронту борьбы с терроризмом, прекратив дестабилизацию Украины.

Американский президент пообещал не дать Европе стать энергетическим заложником России. После выступления американский лидер направился в Гамбург на саммит G20, где он должен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Instagram: realdonaldtrump