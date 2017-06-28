Видео: Трамп прервал телефонный разговор с премьером Ирландии ради комплимента журналистке

Оказывается, президент США не прочь пофлиртовать с красивыми девушками: во время разговора с Лео Варадкаром он успел сделать комплимент ирландской журналистке, заметив, что у нее красивая улыбка.

В минувший вторник, 27 июня, в сети появилось любопытное видео: Трамп во время переговоров с премьером Ирландии отвлекся на красивую журналистку. Он сказал Катрине Перри, которая представляла общественную телерадиокомпанию Республики Ирландия, что у нее красивая улыбка. Надо сказать, что все происходящее президент США передавал по телефону Лео Варадкару. Это выглядело, будто он общается со своим старым приятелем на тему красивых девушек.

На кадрах можно заметить, как Трамп говорит в телефонную трубку: "Здесь много ирландской прессы. Вы, девушка, подойдите ко мне. Сколько красивых представителей СМИ. Откуда вы? Какая приятная у нее улыбка на лице!".

Кстати, данное видео за сутки оценили более 17 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что встреча Путина и Трампа важна для установления контакта.



Видео: твиттер, Caitriona Perry