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Трамп пожаловался на предвзятое отношение американских СМИ
Сегодня, 21:57
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Sheker
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Трамп пожаловался на предвзятое отношение американских СМИ

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Дональд Трамп пожаловался на худшее отношение СМИ к нему в истории политики

 Президент США Дональд Трамп заявил, что еще ни к одному политику в истории не отнсоились так плохо как к нему, передает CNBS. Об этом он сказал на встрече с выпускниками Академии Береговой охраны в штате Коннектикут. 

«Посмотрите, как ко мне относятся в последнее время, особенно СМИ. Ни к одному политику в истории, и я говорю это с огромной уверенностью, не относились хуже или более несправедливо», - пожаловался Трамп.

По словам президента США, нельзя позволять критикам вставать на пути к цели, и необходимо продолжать поступать правильно. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: realdonaldtrump
 

 

Теги: америка , сша , трамп
Категории: Лента новостей Мировые новости

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