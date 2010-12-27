Трамп пожаловался на предвзятое отношение американских СМИ

Дональд Трамп пожаловался на худшее отношение СМИ к нему в истории политики

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще ни к одному политику в истории не отнсоились так плохо как к нему, передает CNBS. Об этом он сказал на встрече с выпускниками Академии Береговой охраны в штате Коннектикут.



«Посмотрите, как ко мне относятся в последнее время, особенно СМИ. Ни к одному политику в истории, и я говорю это с огромной уверенностью, не относились хуже или более несправедливо», - пожаловался Трамп.

По словам президента США, нельзя позволять критикам вставать на пути к цели, и необходимо продолжать поступать правильно.

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Instagram: realdonaldtrump

