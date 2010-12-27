Трамп допустил возможность «вмешательства» России в выборы в США

Комментируя расследование "российских связей" Дональда Трампа, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что никаких оснований подозревать подобное нет

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и «другие страны» могли вмешиваться в американские выборы, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Не существует никаких прямых доказательств и даже признаков сговора между Россией и предвыборным штабом президента Трампа", - заявил Шон Спайсер.

Отметим, Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что он ничего не сделал, чтобы предотвратить "вмешательство России в выборы США". ФБР США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года. При этом никаких фактов, которые бы указывали на вмешательство России в выборы президента США, до сих пор никто не предоставил.

В последнее время Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров, которые якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва подобные обвинения отрицает.