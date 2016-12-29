Трагедия в Коврове Владимирской области: 3х летняя малышка умерла в "скорой"

Следственным комитетом закончено расследование по факту трагической гибели 3х летнего ребенка в машине "скорой помощи", дело о "врачебной ошибке" передано в суд

Трагедия произошла 7 декабря 2015 года утром в городе Ковров Владимирской области.

В 7 часов 55 минут на "скорую" поступил вызов с сообщением, что 3 летняя Марина задыхается. Экстренный вызов был передан врачу - педиатру, которая перед выездом должна была проверить укомплектованность автомобиля необходимыми инструментами и лекарственными средствами, с учетом известных симптомов о состоянии пациента, а затем и обеспечить норматив прибытия бригады медицинской помощи на место вызова.

Как сообщает издание "Ковров сегодня", в ходе расследования этого сложного дела о "врачебной ошибке" были выявлены серьезные нарушения, которые привели к гибели маленького ребенка. Узнав, что в автомобиле неотложной помощи нет бензина, врач не потребовала заменить автомобиль, а распорядилась заехать на автозаправку, в следствии чего было утрачено 39 драгоценных минут.

Далее было установлено, что на место вызова в село Молотицы педиатр прибыла в 8 часов 54 минуты. Врач диагностировала у ребенка стенозирующий ларингит.

"Стенозирующий ларингит - острое воспалительное заболевание, при котором отекают стенки гортани, а иногда трахеи и бронхов. Чаще всего встречается у детей до 6 лет, в начале острых вирусных инфекций. Для маленьких детей заболевание опасно и счет идет порой на минуты, так как при не оказании своевременной и правильной помощи у ребенка наступает удушье", - примечание редакции.

У бригады "скорой" не оказалось переносной кислородной станции, не было необходимых инструментов. Более того, по версии следствия, была выбрана неправильная тактика лечения. Так же в ходе следствия было установлено, что педиатр, не выполнив требований Стандартов по оказанию скорой медицинской помощи, решила госпитализировать ребенка в больницу. По пути в больницу в 9 часов 32 минуты девочка скончалась от удушья в автомобиле "скорой".

По результатам ведомственной проверки, проведенной департаментом здравоохранения, на первоначальной стадии трое сотрудников станции скорой медицинской помощи получили дисциплинарные взыскания.

В отношении врача - педиатра возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей". Дело передано в суд.

Погибшая девочка родилась и росла в полной благополучной многодетной семье.

Видео: Piter.TV