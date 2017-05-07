Традиционная "Звездная эстафета" собрала более 4 тысяч участников

Участники и зрители охотно делятся в социальных сетях фото и видео с этого соревнования, посвященному Дню Победы

Накануне, 6 мая, в Санкт-Петербурге прошел традиционный забег "Звездная эстафета", которая приурочена к празднованию Дню Победы и проходит с 1946 года.

В этом году забег собрал рекордное количество участников. В соревнованиях приняли участие более 4 тысяч спортсменов: 273 команды по 15 человек, из них 195 команд школьников.

Маршрут длиной в 6, 3 километра прошел через Дворцовую площадь, Певческую площадь, набережную реки Мойка, Круглый переулок, Аптекарский переулок и Миллионную улицу.

Видео и фото: Instagram/kan_natalia, sad_unicorn_on_life, Alexander Column, aleksandra_dorozhkina, ___1michelle1___