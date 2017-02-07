Топ интимных фото Ксении Столбовой

Сегодня, 7 февраля, свой День рождения отмечает олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова. Мы поздравляем девушку с этим праздником и восхищаемся ее неоспоримой красотой.

Ксения Столбова - одна из тех девушек, которые доказывают, что спорт не превращает женщину в брутального качка без фигуры и очарования. Любоваться самой петербурженкой и ее выступлениями на льду можно бесконечно. Чувство вкуса, прекрасная спортивная форма, очаровательная улыбка, глубокие глаза - все это заставляет мужчин по всей России от души ревновать красотку Столбову к ее партнеру по льду Федору Климову.

Напомним, что именно эта пара взяла олимпийское "серебро" на соревнованиях в Сочи. Им же досталось и "золото" в командном зачете. С тех пор прошло уже три года, а Ксения Столбова по праву остается одной из самых красивых и популярных российских фигуристок. Сегодня, 7 февраля, девушка празднует свой день рождения. Как и любой водолей, Столбова совмещает в себе творческую жилку и интелелкт, харизму и женскую красоту. Мы зашли на страницы Ксении в социальных сетях и нашли там массу прекрасных фотографий. Эх... повезло же нашему спорту с такой яркой представительницей

Фото: VK и Instagram Ксении Столбовой