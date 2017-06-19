Топ-инстаграм: самые неординарные путешественники

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова, и я с огромным удовольствием поздравляю вас с наступлением долгожданного лета. Как известно, лето – это маленькая жизнь, а значит, самое время наслаждаться каждым ее мгновением и вдохновляться. Рада представить вам рейтинг самых сочных, ярких и воодушевляющих аккаунтов инстаграма.

Глядя на эти страницы очень сложно усидеть на месте. Каждая фотография будто кричит: «Ну что ты сидишь? Немедленно собирай чемодан и отправляйся изучать этот удивительный мир!». Именно так несколько лет назад и поступила фотограф Кирстен Алана.



Девушка очень много путешествует и с удовольствием делится и эмоциями, и снимками со своими подписчиками. Однажды она написала в своем микроблоге: « Я всегда ищу то, что поможет мне узнать мне больше. Я –романтик и оптимист, а путешествия для меня – это магия»

4 место в сегодняшнем топе занимает аккаунт Эирбиэнби – онлайн-платформы для аренды жилья по всему миру.

Сервис Airbnb начал свою работу в августе 2008 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Airbnb представляет собой площадку, на которой можно сдать, найти и забронировать уникальное жилье в любой точке мира. Будь то квартира на одну ночь, замок на неделю или вилла на месяц.



Аккаунт наполнен невероятно атмосферными снимками с абсолютно с разных точек мира.



Как ни крути, но создание страницы с таким красочным содержанием – это отличная идея. Зашел-увидел-вдохновился, еще и жилье заодно себе выбрал. И удобно ,и безумно красиво!





Сказочные леса, живописные озёра, потрясающей красоты горы, скалы, каньоны… Такова настоящая, нетронутая ещё человеком, природа Американского Дикого Запада. Всё это великолепие с большим успехом фиксирует в фотографиях путешественник Кевин Расс.



Можно подумать, что эти захватывающие картины природы — результат непосильного труда профессионального фотографа, вооруженного парой-тройкой больших сумок со специальным дорогостоящим оборудованием для съёмок. На самом же деле, эти фотографии сделаны с помощью встроенной в Apple iPhone любительской камеры. Специального фотографического образования Кевин не получал. Опыт он приобретал самостоятельно, на основе собственных проб и ошибок.

В то время как многие туристические журналы рассказывают про маршруты и билеты, «AFAR» раскрывает другие страны через рассказы о людях, позволяя читателям исследовать подлинную культуру изнутри.

Однако же, инстаграм-аккаунт сообщества путешественников пестрит еще и фотографиями людей, природы, блюд, зданий и улиц. Целый калейдоскоп из сочных и ярких снимков составляет эту страницу. Неудивительно, что на нее подписано уже почти 200 тысяч человек.

Первое место в сегодняшнем рейтинге занимает невероятно вдохновляющий Мурад Османн. А всё потому ,что я считаю ,путешествия – это, конечно , чудесно, но путешествия и любовь – это уж точно то ,что не может не вдохновлять.

Мурад Османов с женой Натальей прославились благодаря фотопроекту «Следуй за мной». Мурад сфотографировал любимую больше 1000 раз на фоне мировых достопримечательностей. И каждый раз в определенном ракурсе – спиной к объективу и нежно держа ее руку. Фотопроект стал невероятно популярным и прославил обоих.



Идея, как ни странно, возникла спонтанно. Пара отдыхала в Барселоне. Мурад не мог расстаться с фотоаппаратом и хотел запечатлеть каждый балкон и каждое здание. Наталья устала ждать и хотела идти вперед. Она потянула любимого за руку, а он не переставал фотографировать. Позже, когда Мурад и Наталья просматривали фотографии, поняли, какой хороший кадр внезапно все-таки получился.





И решили продолжить. Проект стал невероятно популярным в соцсетях и прославил авторов на весь мир.

И хотя влюбленные сразу решили, что проект будет некоммерческим, парой давно заинтересовались топовые мировые бренды.

Вдохновля йтесь и любите жизнь. Путешествуйте и влюбляйтесь – это так здорово. С вами была Алиса Лукьянова, увидимся в Инстаграме.

Алиса Лукьянова, Евгений Гареев