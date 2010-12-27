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В Петербурге в мае состоится открытие тоннели на Синопской набережной
Сегодня, 10:38
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Shdaria
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В Петербурге в мае состоится открытие тоннели на Синопской набережной

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В Петербурге на Синопской набережной в мае откроют движение в тоннеле.

 В ближайшие дни в Петербурге откроют тоннель на Синопской набережной под Херсонской улицей. 17-18 мая объект будет принимать комиссия, после чего и состоится открытие тоннеля. 

Начало строительства объекта было в 2012 году. Тогда Смольный заключил контракт с московской компанией НПО «Космос» стоимостью 1,343 млрд рублей. Подрядчик освоил всего 230 млн рублей, но строительные работы так и не начались. Затем объект достраивал «Мостострой N 6». После банкротства компании петербургские власти объявили новый конкурс, победителем которого признали ООО «Геоизол».

Полное завершение работ на перекрестке с Херсонской улицей запланировано на конец лета. 

 

Фото: соцсети

Теги: петербург , синопская набережная , тоннель
Категории: Новости России Новости СПб

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