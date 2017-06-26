В Тольятти медики сняли пародию на "Тает лёд" популярной группы "Грибы"

В Тольятти медики сняли клип по подобию хита "Тает лед".

В сети набирает популярность видео, снятое медиками тольяттинской городской больницы №5. Сотрудники больницы сделали пародию на всем известный хит "Тает лед" группы "Грибы".

Главврач больницы и депутат губдумы Николай Ренц рассказывает, что клип был снят ко Дню медика. "Обычно у нас проходит торжественная церемония, вручаются подарки. А в этом году решили, так сказать, прикольнуться.", объяснил главврач. Николай Ренц в клипе появляется в главной роли.

Идея создания такого "подарка" в День медика возникла у молодых сотрудников, а старшее поколение с удовольствием поддержало молодежь.

Текст песни врачи переделали на свой лад, указав на проблемы и разные трудности, которые возникают на работе. Пэтому в песне можно услышать о низкой заработной плате или не простых пациентах.

"Мы решили быть правдивыми и не скрывать от будущих врачей, с какими сложностями им предстоит встретиться.", – отметил Николай Ренц.