Видео из Воронежа: только купленный в салоне Jeep превратил в хлам ВАЗ на глазах у ДПС

В сети появилось фото и видео момента аварии, в которой лихач на новеньком "Джипе" смял "Жигули" в центре Воронежа

Сегодня появилось видео аварии, которая произошла накануне, 23 февраля, на перекрестке у Петровского сквера в Воронеже.

Около 16 часов в центральной части Воронежа на глазах у ДПС лихач на новеньком "Джипе Чероки" без номеров при оживленном движении из крайнего правого ряда вырулил на встречку, чтобы повернуть налево. на красный сигнал светофора. Автор видео сообщает, что его машину теперь только в утиль и прилагает фотографии, сделанные после аварии. У автомобиля ВАЗ от удара помяло крышу так, что выбило заднее стекло.

У "Джипа" повреждения получили только правая фара и кусочек бампера. Водитель ВАЗ сообщает, что "Джип" был куплен только три дня назад и у него еще нет номерных знаков.

Сообщается, что виноватым в этой аварии признан водитель внедорожника.

Фото и видео: ВК/Василий Сычев(Типичный Воронеж)