"Дэдпул 2": новое видео взорвало сеть

В интернете появился тизер предстоящего фильма от Marvel. Скандальный боевик вернется на экраны уже через год.

В минувшую субботу, 4 марта, создатели "Дэдпула" вновь заинтриговали поклонников парня в черно-красном трико. На youtube-канале Райана Рейнольдса появился очередной тизер второй части комедийного боевика об антигерое с циничным юмором. За несколько дней ролик посмотрели около 16, 5 миллионов раз. Предположительно, мировая премьера фильма "Дэдпул 2" состоится через год, 2 марта 2018 года.

В данный момент, рейтинг ожидания картины составляет 96%. Сюжет второй части пока держится в секрете, известно лишь то, что зрителей ждет еще одна приличная порция черного юмора от неубиваемого мутанта-убийцы с необычной кожей Дэдпула. Безумие, кровь и новые подвиги, а быть может, и преступления антигероя увидим на большом экране в будущем году.

Надо сказать, что видео было сделано специально для показа заключительного фильма из трилогии о Росомахе: "Логан". Перед началом ленты о мутантах, зрители увидели Дэдпула.

Видео: Youtube, Ryan Reynolds