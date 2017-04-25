Около 12 тысяч петербуржцев не смогут из-за долгов уехать за границу на майские праздники

На майские праздники покинуть страну не смогут 12 тысяч петербуржцев, которые задолжали выплаты по алиментам, налогам, кредитам или коммунальным услугам.

Федеральная служба судебных приставов Петербурга рассказала, сколько жителей Северной столицы не смогут поехать за границу на майские праздники. Около 12 тысяч петербуржцев лишены возможность покидать территорию России из-за долгов.

Приставы отмечают, что такие суровые меры позволяют эффективно возвращать деньги. Общая сумма долгов оказавшихся под санкциями людей составляет более 25 миллионов рублей. Основные причины попадания в поле зрения ФССП – это долги по алиментам, налогам, кредитам и жилищно-коммунальным услугам. Ограничения на выезд за границу применяют, если задолженность превышает 10 тысяч рублей.

80 горожан решили погасить свои долги перед детьми, чтобы им вернули возможность отдыхать за границей. Однако еще две с половиной тысячи человек сохраняют долга перед детьми, несмотря на санкции.

Накануне Piter.tv стало известно, что в Петербурге без прав за долги остались 2700 водителей. При этом большая часть из них не выплачивают алименты своим детям.