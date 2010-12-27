Тимощук и Лодыгин наградили победителей детских соревнований по мини-футболу из "Лиги Степанова"

В Петербурге подошли к концу игры мини-футбольной "Лиги Степанова" среди воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сегодня днем, 24 апреля, в Доме журналиста состоялась церемония награждения призеров Первенства 2016/2017 "Лиги имени Алексея Степанова" среди команд воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В турнире приняли участие спортивные команды из 5 районов Санкт-Петербурга. Молодых спортсменов разбили на три возрастные группы, которые боролись за бронзовые, серебряные и золотые награды, а также индивидуальные призы. Во всех дивизионах Лиги первые места заняли представители Выборгского района Санкт-Петербурга.

Мероприятие проводилось Автономной некоммерческой организацией по предоставлению услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская мини-футбольная лига имени Алексея Степанова» при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

В церемонии награждения приняли участие звезды российского футбола. Так, с приветственным словом к участникам турнира обратился экс-капитан петербургского "Зенита" Алексей Игонин. Настоящим сюрпризом для ребят стало появление в зале голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина и легендарного полузащитника Анатолия Тимощука. Именно им предоставили возможность вручить медали и кубки спортсменам, а также поучаствовать в групповых фото.

Звезды мирового футбола не остановились на этом. После церемонии награждения они устроили импровизированную автограф-сессию и пообщались с воспитанниками детских домов в неформальной атмосфере.

Отметим, что «Детско-юношеская мини-футбольная лига имени Алексея Степанова» создана с целью популяризации мини-футбола и здорового образа жизни, а также возрождении «искреннего Ленинградского футбола» ежегодно проводит соревнования по мини-футболу в различных категориях (Суперлига, Ветераны, Любительская Лига, Дети, Благотворительные турниры).