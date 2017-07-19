Накануне СМИ сообщили о том, что Тимати презентовал новую коллекцию одежды бренда Black Star, которая получила название "Orange Flame".
Коллекция выполнена в оранжевых и черных цветах. Некоторые модели уже появились на сайте. Также там указаны цены на некоторые элементы одежды: мужские брюки (2990 рублей), лонгслив (1990 рублей), худи (3490 рублей). Ценник на всю продукцию пока не разглашается. Однако отмечается, что стоимость одежды будет доступной для покупателей любого достатка.
В сети уже появилось видео летней коллекции Orange Flame. В нем участвуют Мот, Kristina Si, Миша Марвин и другие рэперы лейбла.
Напомним, Black Star Wear – российский бренд одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла Black Star.
Видео: ВКонтакте/Black Star Wear
Тимати представил новую коллекцию одежды от Black Star
Известный рэпер Тимати представил новую коллекцию одежды Black Star, которая получила название "Orange Flame".Об этом Тимати написал на своей странице в Instagram.
Накануне СМИ сообщили о том, что Тимати презентовал новую коллекцию одежды бренда Black Star, которая получила название "Orange Flame".