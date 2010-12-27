The Moscow Times закрывает бумажную версию

Последний печатный номер газеты The Moscow Times выйдет 6 июля

Еженедельная газета The Moscow Times, выходящая на английском языке, объявила о прекращении выхода печатных версий издания Вместе с закрытием бумажной версии из газеты было уволено большинство сотрудников.

Дальше The Moscow Times будет выходить только в электронном виде. Переход на Web-версию позволит обеспечить будущее еженедельника.

The Moscow Times была основана в 1992 году и ранее входила в состав финского медиахолдинга Sanoma Independent Media. В 2015 году газета вместе с «Ведомостями» и журналами Men`s Health, Women`s Health, National Geographic и др. перешла в собственность семьи Кудрявцевых.