Тестирование "Зенит Арены" прошло с накладками, "но штатно"

Во время "тестирования", — которое обещало быть бесплатным, но в итоге значительная часть зрителей попала по купленным билетам, — произошло немало казусов. То мотогонщик упал с квадроцикла во время исполнения сложного трюка, то потерявший управление транспорт врезался в штатив оператора, по счастью не задев его самого, а то и вовсе в зоне кейтеринга отключили электричество и зрители остались без обещанных хот-догов и согревающих напитков. Однако, участники шоу в завершении программы выстроились на сцене так, чтобы получилось слово "Россия". Успех отметил по итогу сам вице-губернатор Игорь Албин , курировавший строительство стадиона.

"Все прошло штатно", — с гордостью заявил чиновник. Так же Албин поблагодарил всех, кто пришёл на первое массовое и официальное мероприятие на стадион, а также отметил, что сейчас главное — сделать удобным арену для всех: и для спортсменов, и для зрителей, и для персонала.



Видео: Instagram, anya_v94