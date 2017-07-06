Теща обвинила зятя в педофилии

Пенсионерка периодически пишет на зятя заявления в полицию

В Петербурге 60-летняя пенсионерка попросила следователей проверить, насколько чувства ее зятя к четырехлетней дочери вписываются в понятие "отцовских". Женщина написала заявление о том, что подозревает отца маленькой девочки в сексуальном насилии над ребенком.

По словам пенсионерки, в течение нескольких месяцев 2016 года мужчина "неподобающим образом" трогал собственную дочь. Домогательства продолжались с января 2016 по апрель того же года.

60-летнюю бабушку дошкольницы в том отделении полиции уже знают – она не раз пыталась уличить зятя в преступлениях, причем всегда разных. До сих пор полиция состава преступления в действиях мужчины не находила.

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