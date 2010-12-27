Террористы готовили взрывы в московском метро и ресторане

Как сообщает "Коммерсант" задержанные собирались посредством взрывов хотели сорвать проведение Кубка конфедераций в Москве. Как сообщают источники, первым местом взрыва должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры".
По данным СМИ, задержание террористов проводилось на трех разных адресах в Ново-Переделкино.
В двух квартирах участники террористической организации проживали, третья же была цехом для производства взрывчатки. В третьей квартире оперативники нашли канистры с электролитом, радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Там же была найдена уже готовая осколочно-фугасная бомба, замаскированная под огнетушитель.
Как сообщает ФСБ, такая же бомба была использована при взрыве в метро Петербурга. В других квартирах были найдены гранаты и автоматы.
Трое из арестованных совсем не отрицают своей причастности к ИГИЛ. Мужчины работали грузчиками на заводе по производству лимонада, а инструкции получали из Турции. По словам террористов, которые приводит «Коммерсант», после взрыва они должны были уехать в Сирию и стать командирами боевых подразделений, но сначала им надо было выслужиться в России.