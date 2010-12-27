Террористы готовили взрывы в московском метро и ресторане

Задержанные 25 мая участники запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ готовили взрывы на станции московского метро «Теплый стан» и в одном из ресторанов столичных ресторанов.

Как сообщает "Коммерсант" задержанные собирались посредством взрывов хотели сорвать проведение Кубка конфедераций в Москве. Как сообщают источники, первым местом взрыва должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры".

По данным СМИ, задержание террористов проводилось на трех разных адресах в Ново-Переделкино.



В двух квартирах участники террористической организации проживали, третья же была цехом для производства взрывчатки. В третьей квартире оперативники нашли канистры с электролитом, радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Там же была найдена уже готовая осколочно-фугасная бомба, замаскированная под огнетушитель.

Как сообщает ФСБ, такая же бомба была использована при взрыве в метро Петербурга. В других квартирах были найдены гранаты и автоматы.