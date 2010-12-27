В Петербурге территорию у стадиона "Турбостроитель" привели в порядок к Кубку Конфедераций‍

В Петербурге украсят скверы и улицы у стадиона к Кубку конфедераций.

В Петербурге Комитет по благоустройству рассказал, на улице Александра Ульянова и проспекте Металлистов благоустроили около 2,3 тыс. кв. метров газонов.

В сквере на Среднеохтинском проспекте обустроили пешеходные дорожки, оснастили цветниками и привели в порядок газоны. Здесь же сделали 55 "ленинградских" садовых диванов, украсили сквер более двух тыс. кустарниками. Для детей установили две игровые площадки со специальным покрытием, имеется велодорожка. На данный момент в сквере появились газонные ограждения и дополнительные урны.

Специально к Кубку конфедераций скверы и улицы, которые находятся рядом со стадионом украсят цветами в кашпо и ящиках.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"