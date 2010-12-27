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В Петербурге территорию у стадиона "Турбостроитель" привели в порядок к Кубку Конфедераций‍
Сегодня, 13:59
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Shdaria
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В Петербурге территорию у стадиона "Турбостроитель" привели в порядок к Кубку Конфедераций‍

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В Петербурге украсят скверы и улицы у стадиона к Кубку конфедераций.

 В Петербурге Комитет по благоустройству рассказал, на улице Александра Ульянова и проспекте Металлистов благоустроили около 2,3 тыс. кв. метров газонов.

В сквере на Среднеохтинском проспекте обустроили пешеходные дорожки, оснастили цветниками и привели в порядок газоны. Здесь же сделали 55 "ленинградских" садовых диванов, украсили сквер более двух тыс. кустарниками. Для детей установили две игровые площадки со специальным покрытием, имеется велодорожка. На данный момент в сквере появились газонные ограждения и дополнительные урны.

Специально к Кубку конфедераций скверы и улицы, которые находятся рядом со стадионом украсят цветами в кашпо и ящиках. 

 

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Теги: комитет по благоустройству , кубок конфедерации 2017 , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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