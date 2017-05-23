Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди‍

Полиция Манчестера назвала имя предполагаемого смертника

Вечером 22 мая во время концерта на стадионе «Манчестер-арена» произошел взрыв. Власти страны назвали произошедшее терактом. В совершении теракта во время концерта в Манчестере подозревается 22-летний Салман Абеди. По данным телеканала CBS, Абеди был известен британской полиции еще до теракта.

По данным английских СМИ, Салман был гражданином Великобритании, вторым из четверых детей в семье иммигрантов из Ливии. Сейчас следствие еще не выяснило, действовал ли исполнитель теракта один, или у него были сообщники.

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранены около 120 человек, 59 из них в больницах.

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Twitter: Ellie Cheetham, princess~kye~kye