Теракт исключается: Минобороны расшифровали записи "чёрного ящика" Ту-154

Этим воскресным утром, 8 января 2017 года, стали известны результаты расшифровки чёрного ящика упавшего под Сочи военного российского самолёта Ту-154

Как заявляет проверенный источник в Минобороне, расшифрованные записи чёрного ящика подтверждают версию о технической неисправности Ту-154.

Как заверяет "Интерфакс", проблема падения крылась, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолёта. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа при взлёте. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают столичные специалисты.



Видео: YouTube, Сергей Трейдер