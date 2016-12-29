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Теракт исключается: Минобороны расшифровали записи "чёрного ящика" Ту-154

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Этим воскресным утром, 8 января 2017 года, стали известны результаты расшифровки чёрного ящика упавшего под Сочи военного российского самолёта Ту-154

Как заявляет проверенный источник в Минобороне, расшифрованные записи чёрного ящика подтверждают версию о технической неисправности Ту-154. 
 
Как заверяет "Интерфакс", проблема падения крылась, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолёта. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа при взлёте. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают столичные специалисты. 
 
Напомним, что в декабре 2016 года вся общественность была повергнута в шок, когда в сети появилось шокирующее видео момента крушения Ту-154 над Чёрным морем. Следствие рассматривало разнообразные версии случившегося, в том числе и террористический акт.

Видео: YouTube, Сергей Трейдер
 
Теги: авиакатастрофа ту 154 , версии крушения ту-154 , видео перед падением самолёта ту-154
Категории: Мировые новости Происшествия Терроризм Криминальные происшествия Лента новостей

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