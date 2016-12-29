Теракт исключается: Минобороны расшифровали записи "чёрного ящика" Ту-154

Как заявляет проверенный источник в Минобороне, расшифрованные записи чёрного ящика подтверждают версию о технической неисправности Ту-154.
Как заверяет "Интерфакс", проблема падения крылась, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолёта. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа при взлёте. В штабе поисковой операции рассказали, что на поверхность подняты все три бортовых самописца. С одним из них работают столичные специалисты.
Напомним, что в декабре 2016 года вся общественность была повергнута в шок, когда в сети появилось шокирующее видео момента крушения Ту-154 над Чёрным морем. Следствие рассматривало разнообразные версии случившегося, в том числе и террористический акт.
Видео: YouTube, Сергей Трейдер