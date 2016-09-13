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Теннисистка Серена Уильямс обнажилась для журнала

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Спортсменка снялась с едва прикрытой грудью для страниц Sport Illustrated, шокировав тем самым своих поклонников.

Накануне вечером, 15 февраля, спортивный журнал поделился откровенными снимками олимпийской чемпионки Серены Уильямс. Девушка предстала в эротической фотосессии на пляже, демонстрируя различные купальники, некоторые из которых едва прикрывают пышную грудь теннисистки.

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Кадры вызвали бурную реакцию среди почитателей издания и Уильямс. В комментариях под постом чередуются как позитивные, так и негативные высказывания. Кто-то откровенно говорит, что Серена выглядит ужасно или как порнозвезда, а кто-то напротив утверждает, что спортсменка сексуальна, пейзаж превосходен и, вообще, Уильямс королева.

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Так или иначе, на обложке Sport Illustrated красуется 85-килограммовая девушка, которая была втянута также в допинговый скандал. Ранее мы сообщали,что WADA не смогла скрыть факт приема допинга сестрами Уильямс. Кстати, спортсменка помимо тенниса увлекается танцами. Она снималась в клипе Бейонсе, которая недавно шокировала своих поклонников эротической фотосессией.

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Теннисистка Серена Уильямс снялась в купальнике для Sports Illustrated

Видео: youtube, Виталий Надеждин
Фотографии: инстаграм, Fashionbombdaily/ tattle.tailzz/ entertainmentforbreakfast/ si_swimsui/ serenawilliams

Теги: голая серена уильямс , серена уильямс , теннисистка серена уильямс снялась в купальнике для sports illustrated
Категории: Лента новостей Спорт Новости шоу-бизнеса

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