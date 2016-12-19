Труп с ножевыми ранениями, завернутый в ковер, пролежал месяц в сугробе под окнами жилого дома в Мурманске

В порыве гнева местную жительницу убил сожитель. Он спрятал тело в ковер и выкинул его с пятого этажа в сугроб.

В конце декабря в поселке Коашва Мурманской области 47-летний мужчина зверски убил свою 52-летнюю сожительницу. Бездыханное тело женщины обнаружили спустя месяц, после совершения преступления. Об это пишет Life, ссылаясь на СК по региону.

Как выяснилось, между погибшей и подозреваемым разгорелся конфликт. Мужчина не смог справиться со своими эмоциями и схватил нож. Затем он нанес сожительнице несколько ножевых ранений, который оказались смертельными. Женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления. Через несколько дней мужчина вернулся в целях избавиться от тела. Чтобы не вызвать подозрений, он завернул труп в ковер и выбросил через окно с 5 этажа в сугроб. Горе-сожитель планировал увезти погибшую в лес, однако не смог осуществить задуманное. Больше месяца ковер с бездыханным телом пролежал рядом с многоэтажкой.

Спустя некоторое время родственники погибшей заявили в правоохранительные органы о пропаже женщины. Тогда сотрудники полиции организовали розыск, опросили знакомых, в том числе и бывшего сожителя. В итоге мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятано тело.

В данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе. Назначен ряд судмедэкспертиз, расследование продолжается.

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Фотография: вконтакте, Любовь Прокудина