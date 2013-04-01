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Тело мужчины в луже крови нашли в одном из элитных коттеджей Москвы
20 декабря, 17:27
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Ustsova
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Тело мужчины в луже крови нашли в одном из элитных коттеджей Москвы

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В Московской области обнаружили труп дворника возле бассейна. Следователи выясняют детали случившегося.

В элитном  частном доме на западе Москвы нашли изуродованное тело мужчины. Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник.


Труп был обнаружен возле бассейна. Вероятно, погибший работал дворником в особняке. Его тело было найдено в луже крови. Каким образом это могло произойти – предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Скорее всего, тело отправят на судмедэкспертизу для того, чтобы выяснить причину смерти.


В данный момент полицейские пытаются понять детали трагедии. Они работают на месте: опрашивают свидетелей, ищут улики. На место происшествие вызвали владельцев дома. Кто мог расправиться таким образом с мужчиной – остается загадкой. 

Ранее, мы писали, что в Неве на берегу Заячьего острова охранник заметил тело с пулевыми ранениями. Обстоятельства и причины смерить также неизвестны. 

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Категории: Лента новостей Новости России

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