Тело мужчины в луже крови нашли в одном из элитных коттеджей Москвы

В Московской области обнаружили труп дворника возле бассейна. Следователи выясняют детали случившегося.

В элитном частном доме на западе Москвы нашли изуродованное тело мужчины. Об этом сообщает Life со ссылкой на свой источник.



Труп был обнаружен возле бассейна. Вероятно, погибший работал дворником в особняке. Его тело было найдено в луже крови. Каким образом это могло произойти – предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Скорее всего, тело отправят на судмедэкспертизу для того, чтобы выяснить причину смерти.



В данный момент полицейские пытаются понять детали трагедии. Они работают на месте: опрашивают свидетелей, ищут улики. На место происшествие вызвали владельцев дома. Кто мог расправиться таким образом с мужчиной – остается загадкой.

Ранее, мы писали, что в Неве на берегу Заячьего острова охранник заметил тело с пулевыми ранениями. Обстоятельства и причины смерить также неизвестны.