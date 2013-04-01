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В Томске во время пожара частного дома заживо сгорела пенсионерка

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Спасатели обнаружили обгоревший труп пожилой женщины после ликвидации очага возгорания.

Вчера, 21 декабря около половины седьмого вечера в поселке Моряковский Затон Томской области сгорел частный дом. В результате пожара погибла его хозяйка. Обгоревшее тело 81-летней женщины обнаружили сотрудники спасательных служб. На месте происшествия работали три бригады. Тринадцать спасателей были задействованы в тушении пожара, который удалось ликвидировать спустя час – в 19.22.


В результате трагедии выгорел деревянный дом и надворные постройки на улице на Первомайской улице. Распространился огонь на 50 кв. м. В данный момент детали случившегося устанавливаются. По какой причине произошел пожар – остается загадкой. Очевидцы, который и вызвали службы спасения, сообщают, что слышали хлопок. Возможно, в доме что-то взорвалось. Но пока точные данные отсутствуют.


Во избежание несчастных случаев соблюдайте технику безопасности при обращении с огнем. Ранее мы писали, что в собственно доме Нижегородской области сгорел заживо 70-летний пенсионер.


 Видео: youtube, Sanya Yaroy

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Категории: Лента новостей Новости России

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