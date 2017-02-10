Собака привела петербурженку к трупу младенца в снегу на Камышовой

Жительница северной столицы нашла тело новорожденного ребенка, без признаков жизни. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В пятницу, 10 февраля, на севере Петербурга была сделана пугающая находка. Петербурженка выгуливала собаку, когда привела ее к телу младенца. Ребенок не подавал признаков жизни. На место происшествия сразу же вызвали полицию и врачей.

Малыша нашли около дома 54 на Камышовой улице. На вид погибшему было всего пара дней. Сейчас место происшествия и округу проверяют правоохранители. Им предстоит многое выяснить. Попытаться установить личность родителей ребенка. Узнать подробности его кончины.

Судебные эксперты проведут вскрытие крохи, чтобы определить причину его смерти. Для этого тело направили в морг. Проводится доследственная проверка.

На прошлой неделе в парке в Московском районе нашли брошенного младенца в коляске. Ребенок был хорошо одет и выглядел ухоженным. Мать малыша искали почти сутки. Оказалось, что женщина в пьяном состоянии пошла гулять со своим сыном. По дороге она забыла про коляску и цель своего путешествия, поэтому просто ушла домой. И только утром она поняла, что ее малыша нет. Горе-мамаше грозит уголовное дело.